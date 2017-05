Man zakt door dak en raakt zwaargewond

HAPERT - Bij een bedrijfsongeval bij VDL aan de Diamantweg in Hapert is woensdagmiddag een man zwaargewond geraakt. De man was op het dak aan het werk toen het dak inzakte en hij vier meter naar beneden viel.

De traumahelikopter werd opgeroepen maar bleek uiteindelijk niet nodig. De man is zwaargewond met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen de arbeidsinspectie) doet onderzoek naar het ongeval.