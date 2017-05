Breda verdient 8,6 miljoen euro aan Serious Request

Drukte op de Grote Markt in Breda bij het Glazen Huis in 2016. (Foto: Marcel van Dorst)

BREDA - De komst van 3FM Serious Request naar Breda in december 2016 heeft de horeca en winkels in de stad ruim 8,6 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de gemeente woensdag. Het evenement trok 560.000 bezoekers.

De stad gaf 850.000 euro uit voor de veiligheid, bereikbaarheid en de organisatie van de jaarlijkse actie.



3FM-dj's Domien Verschuren en Frank van der Lende zaten zes dagen in het Glazen Huis op de Grote Markt in Breda. Met de actie werd aandacht gevraagd voor kinderen die sterven aan longontsteking. Er werd 8,7 miljoen euro opgehaald voor het goede doel, bijna gelijk aan het bedrag dat Breda met het evenement verdiende.



Tijn

De actie van de radiozender werd vooral getekend door de zesjarige Tijn uit Hapert. Het ongeneeslijk zieke jongetje haalde ruim twee miljoen euro binnen door nagels te lakken in ruil voor geld.