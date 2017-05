Twintig jaar cel geëist tegen 'leider' Tilburgse drugsbende

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Amsterdam twintig jaar cel geëist tegen de hoofdverdachte in de Tilburgse drugs- en liquidatiezaak Kapel. De 46-jarige Zekeriya K. wordt gezien als de leider van de Turkse criminele organisatie.

Zekeriya wordt verdacht van het beramen van drie mislukte liquidaties in Tilburg en Goirle. Dat meldt het Brabants Dagblad.



Moordpoging

K. raakte zelf na een schietpartij verlamd en zit in een rolstoel. De laatste moordpoging was in de Tilburgse Kapelmeesterlaan.



Ook andere verdachten in de zaak hoorden woensdag straffen tegen zich eisen van veertien en dertig maanden.



Schietpartij

Een van de verdachten was volgens de krant het beoogde slachtoffer van één van de liquidaties. Hij werd geraakt door acht kogels, maar overleefde de schietpartij.