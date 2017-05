Arnold Scholten won én verloor Europese finale met Ajax: 'Ze winnen van Manchester United'

STOCKHOLM - Arnold Scholten hoopt en verwacht dat Ajax woensdagavond in Stockholm Manchester United verslaat in de finale van de Europa League. De oud-profvoetballer speelde twee Europese finales met Ajax. De Bosschenaar won de Europacup II in 1987. Negen jaar later verloor hij de Champions League-finale tegen Juventus.

Scholten maakte in 1986 de overstap van FC Den Bosch naar Ajax. In zijn eerste seizoen haalden de Amsterdammers de finale van de Europacup II. Tegenstander was Lokomotiv Leipzig.



Hunkering naar prijs

“Ajax had toen al een tijdje geen prijs gewonnen, vergelijkbaar met de situatie van nu. De hunkering naar een prijs is groot. Dat is heel speciaal.”

Scholten begon in de finale op de bank, maar in de slotfase mocht hij, bij een 1-0 voorsprong, invallen. “Voor mij was dat heel mooi. Die wedstrijd moest over de streep worden getrokken. Een verse kracht was dus nodig”, blikt de Bosschenaar terug.

'Fantastische herinnering'

Ajax trok de overwinning over de streep en Scholten kon in zijn nog prille carrière een Europese beker omhoog tillen. “Zo’n Europacup II staat mooi op je cv, maar ook qua herinnering is het fantastisch.”

Negen jaar stond Scholten weer in een Europese finale met Ajax. Nadat Ajax in 1995 de Champions League won, bereikten de Amsterdammers een jaar later opnieuw de finale van het miljoenenbal.



Juventus was de tegenstander en Scholten viel in de 67e minuut in voor Frank de Boer. “Aan die finale heb ik niet zo’n goede herinneringen. Juventus was sterker en frisser en we verloren.”

Clash

De Bosschenaar verwacht dat Ajax woensdagavond in de finale van de Europa League afrekent met Manchester United. “De finale wordt een clash tussen twee verschillende speelstijlen. Manchester United heeft moeite om het spel te maken, Ajax wil dat juist graag. Het wordt een leuke finale en ik verwacht dat Ajax wint.”