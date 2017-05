Veel autisten in de regio, dus meer coaches gezocht om ze te begeleiden

EINDHOVEN - Studenten met autisme of ad(h)d volgen steeds vaker een hbo-opleiding, maar dat vergt wel meer van ze dan van een 'normale' student. Vaak hebben de studenten een sterk oog voor detail en een sterke focusgerichtheid, maar zijn ze niet zo goed in het plannen en organiseren van studiezaken.

En omdat het plannen en organiseren tijdens een hbo-opleiding erg belangrijk is, heeft Fontys Hogescholen extra coaches voor deze groep studenten. Helaas zijn het er (te) weinig en is de school op zoek naar nieuwe begeleiders.



Stageplek

De coaches helpen de studenten met het inrichten en structureren van de studie. Ook helpen ze bij het zoeken naar een stageplek, geven ze schrijfondersteuning en begeleiden ze bij het plannen.



De studiecoaches zijn geen professionele hulpverleners, maar 'normale' studenten die een heel studiejaar enkele uren per week klaar staan voor hun medestudent.