Provincie geeft 36 miljoen voor snelle fietsverbindingen

DEN BOSCH - De provincie heeft ruim 36 miljoen euro in kas voor gemeenten die snelle fietsverbindingen willen aanleggen. In totaal heeft de provincie 41 miljoen beschikbaar om Brabanders vaker op de fiets van hun huis naar hun werk, school of winkel te laten gaan.

De tientallen miljoenen die nu beschikbaar komen, zijn voor het zogenoemde snelfietsroutenetwerk. In praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat fietspaden aansluiten op snelle busroutes zodat de reizigers vlot van A naar B kunnen. Het betekent ook dat er fietspaden komen langs ringwegen en tussen grote steden en de omliggende dorpen zodat werknemers en scholieren sneller op de fiets heen en weer kunnen.



Weinig obstakels

Die fietspaden moeten dan wel zo worden gemaakt dat fietsers zo min mogelijk verkeerslichten en andere obstakels tegen komen.



Voorbeelden van snelfietsroutes die er al voor 2020 kunnen liggen zijn: Bergen op Zoom – Roosendaal; Eindhoven - Helmond (via Nuenen); Eindhoven - Helmond (via Geldrop); Den Bosch – Waalwijk; Breda –Roosendaal; Etten-Leur – Roosendaal; Breda – Tilburg; Tilburg – Waalwijk; Veghel-Uden. Voorwaarde is wel dat al die gemeenten mee betalen want het geld dat de provincie nu beschikbaar stelt, is een bijdrage.