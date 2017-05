Trein botst op kleine vrachtwagen, geen treinen tussen Tilburg en Boxtel

TILBURG - Op een spoorwegovervang in Boxtel is woensdagmiddag een trein op een kleine vrachtwagen gebotst. Er is niemand gewond geraakt. Tussen Tilburg en Boxtel rijden daarom sinds vijf uur geen treinen. Rond zeven uur moeten de problemen zijn opgelost.

De achterkant van het vrachtwagentje bleef op de spoorwegovergang steken. De bestuurder kon op tijd het voertuig verlaten, maar een botsing was niet te voorkomen.



Op de spoorwegovergang ligt een deel van de lading van het vrachtwagentje. Dat is door de brandweer afgedekt met schuim.



Omreizen

Reizigers tussen Tilburg en Eindhoven kunnen omreizen via Den Bosch. De extra reistijd bedraagt een kwartier.



Dinsdag legden twee ongelukken het treinverkeer bij Vught en Oisterwijk plat. Tussen Den Bosch en Boxtel reden urenlang geen treinen. Op het traject tussen Tilburg en Eindhoven was eveneens urenlang oponthoud.