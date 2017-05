Twee gewonden bij ongeluk A58 bij Breda-West, oprit tot 19:00 uur dicht

BREDA - Bij een ongeluk op de oprit van de A58 bij Breda-West zijn woensdagmiddag twee automobilisten gewond geraakt. Een slachtoffer moest door de brandweer uit het wrak worden bevrijd.

Het ongeluk gebeurde rond tien over vijf richting Etten-Leur. Vermoedelijk wilde een bestuurder vanaf de Oude Liesboslaan de snelweg opdraaien waar dat niet mag. Een tweede auto botste er vervolgens bovenop.



Slachtoffers

Hulpdiensten waaronder de brandweer en meerdere ambulances rukten massaal uit voor het ongeluk op knooppunt Princeville. Een slachtoffer is door de brandweer uit het wrak geknipt.



De slachtoffers zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze er aan toe zijn, is niet bekend.



Oprit dicht

De auto's raakten zwaarbeschadigd. De oprit naar de A58 is afgesloten. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat nog tot 19:00 uur duren. Verkeer wordt omgeleid.



De verkeersdrukte is woensdagmiddag al vroeg op gang gekomen vanwege het lange hemelvaartweekend. In Nederland staat zevenhonderd kilometer file