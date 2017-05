Kuikens zwemmen een rioolpijp in, waterschap bevrijdt diertjes

HELMOND - Een moeder die niet bij haar kinderen kan, is hartverscheurend. Dit is niet alleen bij mensen zo, maar ook bij dieren. Woensdagmiddag was een moedereend erg in paniek toen haar kuikens in een lager gelegen rioolpijp waren gezwommen en er op eigen kracht niet meer uit konden komen.

Een oplettende buurtbewoner zag en hoorde moedereend kwaken en belde de brandweer en dierenambulance. De brandweer kon niet veel doen en ging weer weg. De dierenambulance bleef achter en wachtte op het waterschap. Samen bleek het een gouden combinatie.



Het waterschap

Terwijl de moedereend het allemaal nauwlettend in de gaten hield, maakte een medewerker van het waterschap een plank in het riool zodat de eendjes er zelf weer uit konden komen. Moedereend en de kleintjes zijn inmiddels weer herenigd.