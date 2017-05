Prinses Laurentien luistert naar advies van Bredase kinderen

BREDA - De Bredase Raad van Kinderen heeft woensdagochtend haar ideeën gepresenteerd in het stadhuis in Breda. De kinderraad, bestaande uit leerlingen van groep zeven van de John F. Kennedyschool, gaf haar allereerste advies aan prinses Laurentien, staatssecretaris Jette Klijnsma en de gemeente Breda. Armoede onder kinderen was het thema.

De Raad Kinderen van kinderen werd in 2016 opgericht door Prinses Laurentien. Prinses Laurentien is ook de stuwende kracht van het Missing Chapter Foundation, waar de Raad van Kinderen een programma van is. Kinderen kijken anders naar de wereld en daarom wilde de prinses de maatschappelijke problemen aan hen voorleggen, in plaats van aan volwassenen.



Wat opviel, was dat de Raad niet alleen met voorbeelden van basishoeften kwam. Ze vond het ook van groot belang dat arme kinderen bijvoorbeeld ook eens een dagje naar de Efteling kunnen gaan. Of dat er geld is zodat ze kunnen gaan sporten of muziek maken. "Voor ons zijn dat soort dingen heel normaal, maar voor arme kinderen niet", aldus de Raad.



"Je moet ook gelukkig zijn", vindt een meisje. Haar klasgenootje vult aan: "Je hoeft je ook niet te schamen om arm te zijn."



Pilot

In april werd de pilot gestart in vijf verschillende gemeenten die allemaal met een eigen Raad van Kinderen onderzochten hoe ze armoede onder kinderen in kunnen tegengaan. De gemeente Breda wil dit jaar ook andere thema's aan de juniorenraad voorleggen. Om welke thema's het gaat, is nog niet bekend.