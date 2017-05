Politiepapa geeft baby de fles na losgebroken caravan

TILBURG - De politie is er voor verschillende noodgevallen, maar de klus die een agent woensdag op zich nam, was wel heel teder en liefdevol. De man schoot namelijk direct te hulp toen na een ongeluk met een caravan twee baby's gevoed moesten worden. Hij twijfelde geen moment en gaf een van de twee kleintjes de fles.

De agent was samen met collega's opgeroepen vanwege een ongeluk op de N269 bij Tilburg. Een caravan was losgebroken van de auto en botste vol tegen een boom.



Niemand raakte gewond maar er was wel een klein probleempje, zo meldde de bestuurster aan de agenten: er zaten nog twee baby's in de auto en die hadden allebei honger.



Rustig gevoed

Een van de agenten was net vader geworden en 'die stapte direct naar voren om te helpen', schrijft de politie op Facebook. 'De politiepapa liet zien dat hij dit perfect kon en zo konden beide baby's rustig gevoed worden', is te lezen op Facebook.