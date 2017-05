Ambulance is onderweg naar melding maar botst op auto

GEMERT - Een ambulance is woensdagavond rond zeven uur op een auto gebotst op de Zuid-Om in Gemert. De ziekenwagen was onderweg naar een melding aan het Erf in diezelfde plaats.

Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen.

De schade aan zowel de ambulance als de auto is groot. Een andere ziekenwagen is naar de melding aan het Erf gegaan.