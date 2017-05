Motorrijder zwaargewond bij ernstig ongeluk in Eindhoven

EINDHOVEN - Een motorrijder is woensdagavond zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto op de de Hondsruglaan in Eindhoven. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Een traumahelikopter werd opgeroepen en landde in de buurt.

De motorrijder zou door de ruit van de auto zijn gevlogen en op de achterbank zijn terechtgekomen. De klap moet behoorlijk zijn geweest: de autodeur aan de rechterkant is flink ingedeukt. De weg ligt bezaaid met onderdelen van de motor.



In de auto zaten een vrouw en een meisje. Het kind raakte lichtgewond. Zij is nagekeken door ambulancepersoneel.



Traumahelikopter

Het ongeluk en de traumahelikopter trok veel bekijks van de mensen in de buurt. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.