Scholieren maken verpletterende entree bij examengala: 'Ik wist meteen dat ik op een Harley wilde'

GOIRLE - Een ponytrailer, een golfkarretje, een jeep en een brandweerwagen. Het zou om een carnavalsoptocht kunnen gaan, maar het is een examengala. Op het Mill-Hillcollege in Goirle haalden de leerlingen woensdagavond alles uit de kast om de meest verpletterende entree te maken.

De laatste examen zijn woensdag nog gemaakt, 's avonds is het al groot feest voor de leerlingen. Over drie weken krijgen ze pas te horen of ze geslaagd zijn of niet. "En zo is het feest voor iedereen. Ook voor degene die straks misschien gezakt zijn", zegt mevrouw Peek van het Mill-Hillcollege.





De school nodigde ouders, familie, vrienden, buren en totaal onbekenden uit om bij de aankomst van de leerlingen aanwezig te zijn. Hoe meer mensen om ze op te wachten, hoe warmer het onthaal. Voor de scholieren is het allemaal erg indrukwekkend. "Echt heel erg vet", zegt een in smoking gehulde knul, terwijl hij lachend rondkijkt.





Genieten

Twee moeders staan samen naar hun dochters uit te kijken. "Het heeft haar anderhalf uur gekost om zich voor te bereiden. Ze ziet er prachtig uit", zegt een moeder. "Ik hoop dat ze er heel erg van geniet", zegt de ander glunderend.

Een blonde meid met piercings in haar gezicht zit achterop een motor. "Ik wist dat ik op een Harley wilde komen. En die hebben we geleend van een vriend van m’n vader. Normaal ben ik niet zo van de schoolfeestjes, maar hier moet je toch bij zijn."





De laatste keer

En niet alleen het vervoer is belangrijk, ook de outfit is met zorg uitgekozen. "Volgens mijn moeder is dit een smoking. Ik vind zelf vooral de schoenen heel vet", zegt een leerling terwijl hij naar zijn zwarte lakschoenen wijst. 'Het is toch een van de laatste keren dat ik op school ben, en daar kan ik nóg beter van genieten in een mooie outfit."