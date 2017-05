Huis in Helmond drie maanden dicht na vondst ruim 200 kilo henneptoppen

HELMOND - Burgemeester Elly Blanksma van Helmond heeft woensdag een woning aan de Middendijk voor drie maanden gesloten. Aanleiding is de vondst van 214 kilo gedroogde henneptoppen, afgelopen maand.

Ook vond de politie er attributen voor de handel in drugs. De burgemeester besloot daarop het pand tijdelijk te sluiten. De eigenaar en de huurder van het pand zijn per brief op de hoogte gebracht.