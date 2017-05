Welke vrouw sprak gewonde Alicia aan na ongeluk met doorrijder?

BREDA - Wie was de vrouw die de aangereden Alicia Chumman aansprak vlak na het ongeluk op de Emerparklaan in Breda? De vrouw zat in een auto, draaide haar raampje open en sprak tegen Alicia. "Ze vroeg hoe het met Alicia ging en of ze uit moest stappen", vertelt vader Dennis Chumman. De familie van Alicia is naar deze vrouw in de hoop dat zij meer kan vertellen over het ongeluk.

De 14-jarige Alicia werd zaterdagavond geschept door een auto. Sindsdien is de hele familie op zoek naar de persoon die daar voor verantwoordelijk was. Maar sinds dinsdag is daar een zoektocht bijgekomen. Want wie is die vrouw deze twee vragen aan haar stelde? De familie hoopt dat zij meer kan vertellen over de doorrijder en wat er is gebeurd.



"Bij Alicia begint sinds dinsdag weer het een en ander te dagen", vertelt haar vader. "Ze blijft maar herhalen dat ze is aangesproken door een vrouw vanuit haar auto, net na het ongeluk." Hoe de dame er precies uitzag weet ze niet. "Het zou een Hollandse vrouw zijn. Maar haarkleur of andere kenmerken weten we niet."



Testjes bij de dokter

De dokter heeft woensdag geheugentestjes met Alicia gedaan. "En we weten nu dat die herinnering klopt en dat die die vrouw daar was." Bovendien kreeg de oudere dochter van Dennis een berichtje van iemand die vlak na het ongeluk in de buurt was en diezelfde vrouw ook heeft gezien.



Het onderzoek naar de doorrijder is ook nog steeds bezig, maar nog niemand heeft zich gemeld. "Er is natuurlijk een kans dat de vrouw die we nu zoeken als getuige zomaar ook de persoon is die Alicia heeft aangereden. En dat toen bleek dat het wel goed ging met Alicia zij alsnog is doorgereden. Alles kan. We houden over rekening mee", vertelt hij. De familie komt dan ook graag met de vrouw in contact.



Ziekenhuis

Alicia werd na het ongeluk meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat ze een hersenschudding en scheurtjes in haar elleboog en enkel had. Op de plek van het ongeluk werd nog een Mercedesteken gevonden. Volgens de politie hoeft dit niet te betekenen dat de doorrijder ook in een Mercedes reed en dat het teken er al veel langer lag.