Gewonde bij ongeval in Hapert, auto in de kreukels

HAPERT - Op de kruising van de N284 met de Energieweg in Hapert is woensdagavond een ongeluk gebeurd. Twee auto's botsten tegen elkaar waarna één van de auto's doorschoot en tegen een paal met wegwijzers tot stilstand kwam. Eén bestuurder raakte gewond.

Op foto's is te zien dat de voorkant van één van de auto's in de kreukels ligt. Het slachtoffer zou rugletsel hebben en naar het ziekenhuis zijn gebracht. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij.



De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.