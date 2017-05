Tassen vol hennepplanten ontdekt in bestelbus: 'Tien kilo per stuk'

RIJSBERGEN - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag tien tassen vol hennepplanten in beslag genomen op de A16. De tassen zaten in een bestelbus. Die viel een agent rond halfvijf op, omdat die 'in een treintje' samen met vier andere auto's door het centrum van Rijsbergen reed terwijl er op dat tijdstip amper verkeer op de weg was.

Het viel de agent verder op dat het allemaal auto's waren met verschillende buitenlandse kentekens en dat er in alle auto's meerdere mensen zaten.



Inbraken

Omdat een van de auto's - een witte bestelbus met een Bulgaars kenteken - eerder betrokken was bij inbraken, besloot de agent de groep auto's en de inzittenden te controleren.



In de bestelbus stonden tien grote tassen vol vers geknipte hennepplanten. "Die tassen waren behoorlijk zwaar, zo'n tien kilo per stuk", meldt de politie. De bestuurder van de bus is aangehouden.



Onderbuikgevoel

In de andere auto's werd niets bijzonders gevonden. "Die inzittenden moesten we dan ook laten gaan", laat de politiewoordvoerder weten. "Al zei het onderbuikgevoel iets heel anders..."



De bestelbus en de tassen vol hennep zijn in beslag genomen.