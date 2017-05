Wijkagenten vangen drie paarden bij Schaijk en zoeken eigenaar

SCHAIJK - Wijkagenten in Uden waren donderdagochtend druk bezig met het vangen van drie paarden.

De dieren liepen rond halfzeven bij de Rijksweg in Schaijk. Een voorbijganger zag ze rond kwart over zes en waarschuwde de politie.



De wijkagenten slaagden erin de dieren in veiligheid te brengen. In eerste instantie brachten zij de paarden naar een berm en zetten ze dit stuk af met lint. "Maar de twee grootste paarden braken hieruit en schoten weer de weg op", vertelt een woordvoerster. "Daarna hebben we die drie kilometer verderop naar een wei gedreven. Het achtergebleven paard is door een vriendelijke man met een trailer naar de andere paarden gebracht. Daar mogen ze staan tot de eigenaar zich meldt."