Je hoeft je niet te vervelen op Hemelvaartsdag; dit kun je doen

EINDHOVEN - Op Hemelvaartsdag kun je natuurlijk naar de kerk, gaan dauwtrappen in de Brabantse natuurgebieden, fietsen in de bossen of naar het strand maar er zijn ook nog genoeg andere dingen te doen. Wat precies? Je leest het hieronder.

Breda Jazz Festival

Met Hemelvaartsdag begint ook het Jazz Festival in Breda dat tot en met 28 mei loopt. Vanaf één uur ’s middags kun je lekker swingen op allerlei verschillende stijlen jazz. Het festival gaat door tot ’s avonds laat. Voor een aantal binnenconcerten heb je tickets nodig.



Dancetour

Hou je niet van jazz en ben je meer van de dancemuziek, dan kun je naar de Dancetour in het Tilburgse Leijpark. Ook daar begint het feest om één uur.



Lentefeest op het Kabouterpad

In De Groote Peel is genoeg te doen voor de kleintjes. Tussen elf en twee uur kun je starten met de route op het Kabouterpad. Kinderen krijgen een kaboutermuts en er is een poppentheater.



Foodstock

Op culinair gebied kom je tijdens het Hemelvaartsweekend ook aan je trekken. In Eindhoven heb je bijvoorbeeld festival Foodstock. Tientallen foodtrucks op het terrein van de Technische Universiteit bieden voor elk wat wils. Er is ook een kinderdorp.



Rommelmarkten

Menig dorp houdt donderdag een rommelmarkt. Lekker snuffelen tussen de tweedehands spulletjes en spotgoedkoop iets leuks kopen. Het kan onder meer in Uden op het Sportpark en in Budel op de Grote Braderie.



