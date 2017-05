Agent lost schot bij aanhouding man, tonnen drugsafval in busje

EINDHOVEN - Een agent loste woensdagavond een schot in de Karel de Grotelaan in Eindhoven. Dit deed hij om een man aan te houden. Een ooggetuige had de politie doorgegeven dat die man met een vuurwapen rondreed in een busje.

De bestuurder stopte zijn busje toen de politie dat vroeg, maar ging er daarna vandoor. Ook na het waarschuwingsschot rende hij door. Na een zoektocht met meerdere agenten werd hij teruggevonden. Hij had zich in de bosjes verstopt.



Honderden kilo’s amfetamine

De man, een 20-jarige inwoner van Zundert, is gearresteerd en naar een politiebureau gebracht. Er is geen vuurwapen gevonden.



In het busje van de man vonden de agenten verschillende tonnen met drugsafval. Volgens specialisten was het genoeg grondstof om honderden kilo’s amfetamine te maken. De bestelbus en de tonnen met grondstof zijn in beslag genomen en afgevoerd.