Den Bosch zet grote stap richting achttiende landstitel in twintig jaar tijd

AMSTERDAM - De hockeysters van Den Bosch hebben een grote stap gezet in de strijd om de landstitel. Donderdag wonnen de dames van de regerend landskampioen met 0-1 in en van Amsterdam. Zaterdag wacht de tweede en mogelijk beslissende wedstrijd.

Kort na rust maakte Maartje Krekelaar de 0-1 voor Den Bosch. Het bleek later de enige treffer van de wedstrijd. Amsterdam kreeg nog flink wat kansen om de gelijkmaker te scoren en zo te zorgen voor een verrassing, maar gescoord werd er niet meer.



De zege is een grote stap op weg naar de volgende landstitel. Den Bosch krijgt nu twee kansen om in eigen huis het kampioenschap veilig te stellen. Zaterdag speelt het om 15.35 uur de tweede wedstrijd in het best-of-three-princpe. Mocht Amsterdam die wedstrijd winnen, wacht zondag nog een tweede kans om in eigen huis kampioen te worden.Den Bosch kan voor de achttiende keer in twintig jaar kampioen worden. Sinds 1998 werden de vrouwen van Den Bosch alleen in 2009 en 2013 geen kampioen in de Hoofdklasse. Die twee seizoenen werd Amsterdam kampioen. Vorig jaar pakte Den Bosch de titel door Amsterdam in de finale twee keer met 1-0 te verslaan.In de eerste helft speelde de videoscheidsrechter een bijzondere rol. Vlak voor rust scoorde Den Bosch via Marlies Verbrugge. Haar treffer werd geannuleerd vanwege een overtreding van Margo van Geffen. Volgens de video-arbiter was er geen sprake van een overtreding, het doelpunt werd alsnog toegekend.Het werd echter geen 0-1. Het doelpunt werd alsnog afgekeurd omdat er op het moment dat Verbruggen op doel schoot al gefloten was.