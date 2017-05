16-jarige jongen rijdt fietser aan en gaat ervandoor

HELMOND - Een vrouw op de fiets is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de hoek van de Gravenstraat en de Toernooistraat in Helmond. De 16-jarige bestuurder van de auto ging ervandoor.

De politie zocht een tijdje naar de doorrijder en vond de auto met minderjarige bestuurder enkele straten verderop. De jongen was vanzelfsprekend niet in het bezit van een rijbewijs. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt.



Gewond

De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekend.