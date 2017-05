Nerds opgelet: een special van Booming Brabant over The Dutch Technology Week

special van Booming Brabant over The Dutch Technology Week

EINDHOVEN - Het Klokgebouw in Eindhoven was van 15 tot en met 20 mei opnieuw het epicentrum van de laatste technologische ontwikkelingen. De zesde editie van de Dutch Technology Week (DTW) werd door maar liefst 38.000 mensen bezocht, die één of meerdere van de vijftig evenementen bezochten. Booming Brabant maakte een special over de DTW.

De DTW heeft voor ieder wat wils: van een in techniek geïnteresseerde scholier tot en met een doorgewinterde professional in de high tech sector.



Special

Verslaggever Hannelore Struijs laat je in een Booming Brabant-special kennis maken met de wondere wereld van de techniek. Een aflevering vol robots, drones en internet of things.



Ook gaat Hannelore op zoek naar het antwoord op de vragen: Zijn jongeren een beetje warm te krijgen voor een baan in de techniek en hoe kunnen robots ouderen helpen?



Lees alles over de Brabantse economie en 'Booming Brabant' op omroepbrabant.nl/boomingbrabant. 'Booming Brabant' is ook te bekijken via uitzending gemist. Ook op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant is het wekelijkse businessprogramma te zien.