Steven Kruijswijk stijgt naar achtste plaats in algemeen klassement na goede rit in Giro

ORTISEI - Steven Kruijswijk heeft donderdag goede zaken gedaan in het algemeen klassement van de Giro d'Italia. De kopman van LottoNL-Jumbo eindigde als zevende in de achttiende etappe en steeg daardoor een plaats in het algemeen klassement.

Kruijswijk zat aan de voet van de slotklim in de groep met favorieten, die op dat moment uit zo'n vijftien renners bestond. Tom Dumoulin, drager van de roze trui, hield alleen Nairo Quintana en Vicenzo Nibali in de gaten. De nummer twee en drie kregen geen ruimte, andere renners mochten wel vooruit rijden.



De zege ging naar Tejay van Garderen, die medevluchter Mikel Landa versloeg. Thibaut Pinot kwam daarna als eerste klassementsrenner over de streep. Kruijswijk kwam als zevende over de finish, 34 seconden achter de winnaar. Daarmee eindigde hij 32 seconden voor landgenoot Dumoulin.



Door zijn goede prestatie in rit achttien staat Kruijswijk nu achtste in het algemeen klassement. Hij is een plaats gestegen. Zijn achterstand op leider Dumoulin, die weer veel indruk maakte, is 5 minuten en 48 seconden.