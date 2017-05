Een tattoo laten zetten om de zieke Jermaine te helpen

TILBURG - Jermaine de Wind, de Tilburger die enkele maanden geleden nog acht hersentumoren in zijn hoofd had, heeft nog steeds veel geld nodig voor zijn behandelingen. Daar wilde een Tilburgse tattooshop graag een steentje aan bijdragen.

Tattooshop Bobson Ink verzamelde een aantal topartiesten en tatoeëert donderdag de hele dag mensen om geld voor de 27-jarige Jermaine in te zamelen. Zijn ziekte is namelijk alleen te behandelen in Amerika, en dat is duur.

Honderd euro

Voor honderd euro kunnen mensen een tatoeage van maximaal vijftien centimeter groot laten zetten. Het volledige bedrag gaat naar de stichting Mainlife. Tientallen mensen zaten donderdagmiddag al te wachten om getatoeëerd te worden.



René Blaeser, manager van Bobson Ink, vertelt dat er 's middags al zeker vijfduizend euro is opgehaald met het zetten van de tattoos. De artiesten gaan tot zeker tien uur vanavond door. "Mocht er om tien uur vanavond nog iemand binnenlopen, dan gaan we ook gewoon door hoor, desnoods tot middernacht", aldus de manager.LEES OOK: Hersentumoren Jermaine blijven weg, nog wel veel geld nodig voor vervolgbehandeling "Ik vind het geweldig dat ze dit voor me doen", vertelt Jermaine die ook in de tattooshop aanwezig was om met eigen ogen te zien wat voor plaatjes mensen lieten zetten om hem te helpen.Een van de klanten die speciaal op deze dag voor Jermaine onder de naald gaat heeft een bijzondere motiviatie: "Mijn moeder is overleden aan kanker. Ik weet hoe belangrijk een goede behandeling is."Een andere klant is zich bewust van de zware tijd die Jermaine al maanden moet doorstaan, terwijl hij met een naald vol inkt wordt geprikt. "Iemand door zijn lijden heen helpen terwijl je zelf lijdt", vertelt hij met een lach.