Mathieu van der Poel stunt en klopt Philippe Gilbert tijdens sprint in Ronde van België

MOORSLEDE - Mathieu van der Poel heeft donderdag laten zien dat hij meer is dan een veldrijder. De renner van Beobank-Corendon won in een sprint van een groep van twaalf de tweede etappe van de Baloise Ronde van België.

Van der Poel kwam als eerste over de finish, voor nummer twee Philippe Gilbert en collega-veldrijder Wout van Aert. De groep van twaalf ging op zo'n 25 kilometer van de meet in de aanval. In de slotkilometer kwam het peloton nog ver terug, maar het was niet genoeg om Van der Poel van de zege af te houden.



Van der Poel werd afgelopen weekend nog achtste in de wereldbeker mountainbike in Nové Mesto, komend weekend staaat hij aan de start van de volgende wereldbekerwedstrijd in Albstadt. Hij zal de Ronde van België daarom ook voortijdig verlaten.