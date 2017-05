Burgemeester Paul Depla gaat uit van promotie naar eredivisie voor NAC: 'Weekend van Breda'

BREDA - NAC speelt donderdag de eerste wedstrijd tegen NEC, zondag wacht de return. Promotie naar de eredivisie staat op het spel. Burgemeester Paul Depla is in het stadion, eerder was hij wethouder in Nijmegen. Hij zal in het Rat Verlegh Stadion echter duidelijk juichen voor NAC. "Dit wordt het weekend van Breda. Ik ga echt uit van promotie, de supporters hebben daar ook recht op."