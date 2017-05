Het medisch bekijken van het lichaam door een arts zit letterlijk in de lift

EINDHOVEN - De tijd dat een röntgenfoto van een gebroken arm op een lichtbak werd bekeken, ligt al decennia achter ons. In de medische wereld worden de eerste stappen gezet om 3D-beelden te koppelen aan een zelflerend computersysteem dat op basis van beschikbare data in een split-second een afwijking in een menselijk lichaam kan opsporen.

“Dat is goed nieuws voor arts en patiënt”, zegt Jan Heyligers, vaatchirurg in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis



“In onze onderzoeken maken we veel gebruik van CT-scans, een soort dwarsdoorsneden van het lichaam. Door een technologie van VPI-Reveal uit Eindhoven kunnen we die scans tegenwoordig driedimensionaal bekijken. Dat gebeurt met behulp van softwaretechnologie uit de gamingindustrie die over de scans is gelegd. Met behulp van een 3D-bril en een 3D-tv is het mogelijk om driedimensionale beelden van het menselijk lichaam te bekijken”, legt Heyligers uit in Booming Brabant. Deze techniek wordt behalve in Tilburg ook gebruikt in ziekenhuizen in Zwolle, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Parijs en Berlijn.

Kunstmatige intelligentie

Heyligers is al bezig met de volgende stap. “Door de gegevens en beelden van alle onderzoeken te verzamelen in een grote databank kunnen computers gaan meekijken met de diagnose die een arts stelt. Op basis van de beschikbare data worden afwijkingen in het lichaam geconstateerd. Op den duur kom je dan aan een zelflerend computersysteem, kunstmatige intelligentie.”



De chirurg schat in dat de medische wereld binnen een jaar of vijf op dit gebied al weer een hele ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hij trekt een vergelijking met een techniek die momenteel al gebruikt wordt bij het repareren van liften. “De reparateur kan via een speciale bril de ideale situatie er virtueel bijhalen en aan de hand daarvan de lift repareren. Een methode die ook in de operatiekamers gebruikt kan worden.”



