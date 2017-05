Zweefvliegtuig maakt noodlanding in weiland

NULAND - Een zweefvliegtuig heeft donderdagmiddag een noodlanding moeten maken in een weiland in Nuland. Een politiehelikopter kwam ter plaatste voor onderzoek.

Het vliegtuig was bezig met een wedstrijd en onderweg naar Nijmegen. Het zweefvliegtuig was eerder over de grens in het Belgische Weelde opgestegen.



Het vliegtuig had geen thermiek meer en moest een geschikte plek zoeken om te landen. Een zweefvliegtuig blijft namelijk in de lucht door opstijgende warme luchtstromen, oftewel thermiek.Het vliegtuig heeft geen schade opgelopen en de piloot is niet gewond geraakt. Wel trok het tafereel veel bekijks.