Het is heet, dus mag de winterjas van de alpaca's uit

HILVARENBEEK - Niet alleen wij hebben het warm met dit weer, ook de dieren. Vooral de dieren die hun dikke wintervacht nog hebben, zoals de alpaca's. In Hilvarenbeek werden ze op Hemelvaartsdag verlost van hun dikke winterjas.

Ongeduldig kijken de alpaca's vanuit hun binnenverblijf om zich heen. Ze hebben dan nog niet in de gaten dat ze over een paar minuten een heerlijk fris zomerkapsel hebben.



'Emmers water omgooien'

''Kom maar Sammy'', roept eigenaresse Judith van der Loo van Alpaca Hoeve. Zij mag als eerste plaats nemen op het speciale bed. De poten worden vastgebonden en het scheren kan beginnen.



Centimeters wol worden er van de beesten afgeschoren. ''Die dikke jas mocht uit. Je zag aan de alpaca's dat ze het erg warm hadden. Ze begonnen al emmers water om te gooien.''



'Leuke bijverdienste'

Rustig liggend op het bed wachten de alpaca's af als de kilo's eraf vliegen. De dieren worden in een paar minuten twee tot drie kilo lichter gemaakt.



Rijk wordt Van der Loo niet van de wol. ''Het levert tussen de twintig en veertig euro per kilo op, dus een leuke bijverdienste.''



Koning Winter

Zo blij als een kind rennen de alpaca's de wei in als ze verlost zijn van hun jasje. ''Het voelt toch anders voor die dieren als de wind ineens weer op hun huid waait in plaats van door hun vacht.''



Dat zal over een paar maanden wel weer anders zijn als Koning Winter voor de deur staat. Gelukkig voor de alpaca's doet Moeder Natuur hen dan weer beetje bij beetje een winterjasje aan.