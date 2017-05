Wat een doek! Grootste NAC-spandoek ooit rolt van tribunes in Rat Verlegh Stadion

BREDA - NAC krijgt in de eerste van de twee duels met NEC steun van veel fans. In een uitverkocht Rat Verlegh Stadion werd er een megaspandoek uitgerold.

"Een heleboel jongens hebben hier keihard aan gewerkt de afgelopen weken", zei Bram van Doorn van de Breda Loco's eerder. "Het is 60 meter breed en 24 meter hoog. Het is het grootste doek dat we ooit gemaakt hebben. De kosten gaan over de vijfduizend euro."