Kleine jongens worden groot: Gradus Kraus in dezelfde boksring als vader Albert

DEN BOSCH - In het Theater aan de Parade in Den Bosch maken ze zich op voor het tweede Pierre Doorenbosch Boksgala. Publiekstrekker is Albert Kraus uit Oss. De K1 wereldkampioen kickbokste afgelopen jaren volle bak in China en ondertussen stoomt hij ook zijn zoon Gradus klaar. Die doet morgen namelijk ook mee aan het gala.

De 15-jarige Gradus Kraus zag als kind hoe pa een baas kon zijn in de ring. Bij een overwinning mocht hij op de schouders. Inmiddels speelt hij zelf ook wat klaar. Het wereldkampioenschap kickboksen schreef hij in Roemenië op zijn naam, maar dit is nog maar het begin volgens Kraus junior:



'Ik wil aan de top staan en bereid me voor op de Olympische Spelen van 2020 in Tokyo.'



Gradus traint op Papendal, maar ook vaak in de sportschool van zijn vader in Oss. Van de K1 Wereldkampioen Albert Kraus hoorden we afgelopen jaren niet veel. Dat betekent niet dat hij stil heeft gezeten:'Ik heb best veel gevochten, wel meer kickboksen dan boksen. Ik heb veel in China gezeten en daar hoor je dan weinig van in Nederland, maar ik draai toch wel vijf à zes partijen per jaar.Vrijdagavond is het zo ver, dan zal de grote zaal van het Theater aan de Parade voor de tweede keer op een heel andere manier cultureel zijn dan normaal. Naast Team Kraus doen ook Tilburgser Amondo Koestal, Katchikian en Snijder mee.