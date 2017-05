Michael van Gerwen verliest in finale Dubai Darts Masters van Gary Anderson

DUBAI - Michael van Gerwen heeft donderdagavond de finale van de Dubai Darts Masters verloren van Gary Anderson. De Schot was met 7-11 te sterk voor de nummer één van de wereld.

Van Gerwen won woensdag van Raymond van Barneveld. Na de 10-5 zege op 'Barney' volgde donderdag in de halve finale een zege op Gerwyn Price. De nummer zeventien van de wereld had weinig in te brengen tegen de regerend wereldkampioen uit Vlijmen: 11-3.



Finale

In de finale stond Van Gerwen tegenover Anderson, die in de halve finale te sterk was voor Peter Wright. Mighty Mike pakte bij een 1-1 stand een eerste break en kwam zo op voorsprong. Bij 5-4 leverde hij zijn eigen leg in, waardoor Anderson terugkwam tot 5-5.



Bij een 6-7 voorsprong pakte Anderson weer een leg af van Van Gerwen. Bij 7-10 kreeg Van Gerwen in zijn eigen leg de kans om terug te komen tot 8-10, maar met drie pijlen in de hand lukte het hem niet om 25 uit te gooien. Anderson gooide 25 wel uit, daarmee won hij de wedstrijd. Het was een finale van hoog niveau, beide darters scoorden gemiddeld meer dan 110 per drie pijlen.