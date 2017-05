BREDA - NAC heeft een goede eerste stap gezet in de richting van de eredivisie. Donderdagavond won het met 1-0 van NEC. De overwinning zorgde voor tevredenheid bij de spelers. Matchwinner Cyriel Dessers ziet de zege als hoogtepunt van zijn carrière.

Jorn Brondeel speelde zijn laatste wedstrijd voor het eigen publiek in Breda. Na dit seizoen vertrekt hij naar FC Twente. Volgens de Belgische goalie speelt hij volgend seizoen dus als tegenstander in het Rat Verlegh Stadion, want de promotie komt eraan.



"We gaan de nul houden en we gaan daar ook scoren", zei Brondeel vol vertrouwen na afloop van de 1-0 zege. "We staan er op één zuchtje van. Het kan nog alle kanten uit, maar de saamhorigheid is goed en ook het gevoel over ons spel is goed. We hebben twee keer op rij de nul gehouden, in Nijmegen kunnen we het ook goed doen."



Dessers maakte de enige treffer van de wedstrijd, daarmee heeft hij zijn ploeg in een goede uitgangspositie gebracht. "Als je het stadion dan ziet en hoort ontploffen, dat is om sprakeloos van te worden. Dit zijn hoogtepunten. Dit is het hoogtepunt van mijn jonge carrière. En dan hoop ik dat zondag straks het hoogtepunt van mijn carrière is."De Belgische spits was blij met zijn treffer, maar vooral dankbaar voor de steun van het publiek. "Met al onze supporters, dat was geweldig. Zondag zijn het er maar 500, maar als die vol achter ons gaan staan geeft dat ook kracht. Hopelijk kunnen we het daarna vieren met de rest."Stijn Vreven was blij met het 'onverwachtse topresultaat'. "Ik sta hier vooral met trots. Ik ben trots op de spelers en trots op ons publiek. Ze hebben goed aangevoeld dat we ze nodig hebben. De fans hebben ervoor gezorgd dat de spelers bleven knokken tot ze omvielen. Daardoor hebben we dit resultaat gehaald."De oefenmeester wil nog niet dromen. Met één been in de eredivisie? "Nee. De kansen blijven fifty-fifty. We weten dat het zondag heel intens en moeilijk gaat worden. De spelers vallen bijna om, ze zitten op hun tandvlees. Ik heb niet het gevoel dat we al in de eredivisie staan."