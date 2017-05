Automoblist botst op boom: man zwaargewond met traumahelikopter naar ziekenhuis

DE RIPS - Een automobilist is donderdagavond zwaargewond geraakt toen hij tegen een boom botste op de Kruisberglaan in De Rips. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken.

Het ongeluk gebeurde vlak voor half twaalf op de Kruisberglaan. De auto zit volledig in elkaar gedeukt door de klap. Er zat niemand anders in de auto.



Naast meerdere brandweerwagens en een ambulance werd dus ook een traumahelikopter opgeroepen. Dat de man met de traumahelikopter mee moest is opmerkelijk: vaak stapt de trauma-arts uit de helikopter en gaat dan met het slachtoffer mee in de ambulance.



Weg dicht

De Kruisberglaan is vanaf de rotonde op de N277 bij De Rips en de rotonde bij Milheeze afgezet voor sporenonderzoek.