BMW total loss na botsing tegen boom, volgens buurt was er straatrace aan de gang

BUDEL-DORPLEIN - Een BMW is donderdagavond tegen een boom gebotst op het Kerkplein in Budel-Dorplein. Volgens ooggetuigen was de bestuurder bezig met een straatrace op de weg tussen de kerk en het oorlogskerkhof. De automobilist raakte gewond.

De automobilist raakte de macht over het stuur kwijt. Hij reed een boompje omver en kwam daarna in de bosjes tot stilstand. De auto is total loss.



Kenteken

De bestuurder van de BMW vluchtte na het ongeluk, maar op basis van het kenteken van de auto werd hij korte tijd later alsnog aangehouden.



Buurtbewoners klagen al jaren over straatraces en driftwedstrijden op de parkeerplaats vanwege de geur van verbrand rubber en een enorme herrie.