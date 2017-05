Man heeft geen zin om te fietsen en steelt tractor

BOEKEL - Het is laat, je bent wat moe en zit op de fiets. Je ziet een tractor staan en denkt: hé, dat is handig. Laat ik daar mijn reis maar eens mee vervolgen. De politie in Boekel betrapte een man waarvan de gedachtegang donderdagavond ongeveer zo ging.

De man had zijn fiets op de tractor vastgebonden en reed er mee weg. De tractor was alleen niet van hem en dus vonden de agenten het niet zo'n goed plan. Ze hebben de bestuurder aangehouden.



'Logeert bij ons'

‘Resultaat is dat de man met dit geniale idee vanavond bij ons logeert’, liet de politie van Boekel donderdagnacht op Facebook weten. De tractor is teruggebracht naar de eigenaar.