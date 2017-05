Beginnend bestuurder drinkt tien keer te veel en kruipt toch achter het stuur

HEEZE - Een beginnend bestuurder uit Geldrop heeft bij de lessen over alcohol in het verkeer niet goed opgelet. Hij besloot donderdagavond dronken achter het stuur te kruipen. Hij had tien keer meer gedronken dan is toegestaan.

De alcomobilist werd in HeezeĀ betrapt en blies 950 ug/l. Dat is een promillage van 2,18, wat neerkomt op zeven tot vijftien glazen.



Rijbewijs kwijt

Een beginnend bestuurder mag maar 0,2 promille alcohol in het bloed hebben. DeĀ automobilist mocht dan ook direct zijn rijbewijs inleveren.