Vindt Bram eindelijk zijn man? Hij gaat speeddaten in Tilburg

TILBURG - Ken jij een leuke, vrijgezelle man die van yoga, klussen, taarten bakken, koffie én afwassen houdt? Stuur hem dan vrijdagavond even naar Club Smederij in Tilburg. Bram Reiniers is nog altijd op zoek naar een leuke vent en gaat daarom daten. Een Facebookoproep van de Tilburger leidde tot zoveel reacties dat er een heus ‘Bram zoekt Man-event’ is.

De 38-jarige Bram plaatste de oproep eind april en kreeg duizenden reacties. Hij gaf aan dat datingapps niks voor hem waren en dat hij vooral weer ‘echt contact’ wilde. Daar konden velen zich dus in vinden. Maar om nu zelf met alle geïnteresseerden af te spreken, was wat tijdrovend. Vandaar dat de date-avond in het leven werd geroepen.



'Verwacht drukte'

“Ik verwacht geen duizenden mensen, maar ik denk wel dat het druk wordt”, aldus Bram. Ook hoeft niet iedereen voor hem te komen. Hij gunt iedereen liefde, dus mannen (en vrouwen) kunnen er ook met elkaar vandoor gaan. “Dat is eigenlijk ook wel een beetje de bedoeling”, zegt de Tilburger. “Hoe mooi zou het zijn als meer mensen de liefde vinden vanavond?”



ZIE OOK: Bram (38) gunt iedereen geluk in de liefde na zijn massaal gedeelde Facebookoproep



In de club zijn daarom verschillende optredens en activiteiten. Ook kunnen belangstellenden op ‘mini-dates’ met Bram. En die afspraakjes hebben met zijn interesses te maken. “Een yoga-date, klusdate, koffie of thee-date, kneeddate en afwasdate”, vertelt hij.



'Kneeddate?'

Die kneeddate moet hij wel even uitleggen. Gaat het om een massage of bedoelt hij wat anders? “Nee, ik houd van taarten bakken. Mijn vader was banketbakker en heeft ons dat van jongs af aan bijgebracht, dus we gaan taartdeeg kneden.”



Overigens, mannen die niet van bovenstaande dingen houden maar Bram wel leuk vinden zijn uiteraard ook welkom. “Het is natuurlijk allemaal met een knipoog.”