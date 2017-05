Appeloogst deels mislukt: "Dit jaar duurdere appels"

EINDHOVEN - De appeloogst is dit jaar deels mislukt. De grootste klappen vallen in het zuiden van het land. "De appeltjes zullen dit jaar duurder worden", meldt landbouworganisatie ZLTO.

De boeren hebben te maken gehad met flinke nachtvorst in het voorjaar. Dat is slecht voor de appels. "Het is een slecht jaar, dat is zeker", erkent ZLTO-woordvoerder Johan Boonen. "Telers hebben grote klappen gehad. In Brabant is de situatie slecht, maar in Zeeland in Limburg is het nog erger."

Teler Carlos Faes van de Philips Fruittuin in Eindhoven heeft er ook flink last van. Dit jaar heeft hij slechts een vierde van zijn normale oogst. "De schade schat ik tussen de 50.000 en 100.000 euro."

Sneu

"Je bent dag en nacht met je vak bezig. Als de oogst dan zo tegenvalt, is dat heel sneu." De fruitteler heeft dit in jaren niet gezien. "De laatste oogst die ook zo slecht was, was in 1991."

Naar verwachting worden de appels duurder. Ook in buurlanden is de appeloogst slecht. Hoe groot de schade voor de telers precies is, is nog onduidelijk. Boonen: "Dat wordt pas duidelijk met de oogst van juni. Mogelijk wordt de schade door hogere prijzen deels gecompenseerd."