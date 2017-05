Onderweg naar de Zeeuwse kust? Sterkte in de file

BERGEN OP ZOOM - Het tropische weer lokt ook vrijdag weer veel zonaanbidders naar het strand. De eerste files op de grens van Brabant en Zeeland ontstonden al vroeg in de ochtend. Rond twaalf uur was er helemaal geen doorkomen meer aan na een ongeluk bij Wouwse Plantage.

Automobilisten op de snelweg A58 richting Bergen op Zoom/Vlissingen kwamen bij Roosendaal al in de file terecht. De linkerrijstrook werd tijdelijk afgesloten vanwege een ongeluk.



File

Even verderop bij Bergen op Zoom-Zuid krijgen strandgangers nog wel met nieuwe vertragingen te maken.



Tot aan het Zeeuwse Kapelle moet over zo'n achttien kilometer rekening gehouden worden met langzaamrijdend en stilstaand verkeer.



Verkeersinfarct

Donderdag, op Hemelvaartsdag, ontstond er rond knoopunt Markiezaat ook al een verkeersinfarct.