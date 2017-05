Duiker van de politie vist kluis uit het water

ROOSENDAAL - Een duiker van de politie heeft vrijdagochtend een kluis uit het water van de Roosendaalse Vliet gehaald. Dat gebeurde ter hoogte van de Westelijke Havendijk in Roosendaal.

De opengeslepen kluis zou in de nacht van woensdag op donderdag in het water zijn gegooid. Een omstander hoorde een flinke plons en waarschuwde de politie.



De kluis is meegenomen voor onderzoek.