Weer verbinding over de Mark na 42 jaar: 'We hebben onze levensader terug'

STANDDAARDBUITEN - Terug van weggeweest. De pontverbinding tussen Standdaardbuiten en Oudenbosch. Een pont- of brugverbinding tussen de twee dorpen in West-Brabant bestaat al vanaf 1517. "Het is de levensader van ons dorp", zegt Adrie Kuijstermans. Hij nam het initiatief om de verbinding weer te herstellen.

In de Tweede Wereldoorlog is de brug onklaar gemaakt door de Duitsers om de bevrijders (de Amerikaanse Timberwolves) het zo moeilijk mogelijk te maken de Mark over te steken. Na dagen van hevige strijd en zware beschietingen met artillerie werden de Duitsers verslagen. "Die Timberwolves zijn de helden van de regio", zegt Adrie.





Tot de brug werd hersteld is er gebruik gemaakt van een pontje. De ophaalbrug is na herstel in gebruik geweest tot 1975, tot hij kapot werd gevaren. Vanaf dat moment is er 42 jaar geen verbinding geweest op deze plek. "Dat was een ellende. Moesten we elke keer omrijden op de fiets". Dit heeft er mede voor gezorgd dat de middenstand en de ouderen uit Standdaarbuiten zijn vertrokken. "Standdaardbuiten werd eigenlijk afgesloten van de buitenwerled".Nu is de verbinding weer in ere hersteld door het pontje, met aan het roer kapitein Klaas. "Ik vaar heel graag. Het is een ghistorisch pontje en best speciaal om zo onderdeel te wroden van de geschiedenis van Standdaardbuiten en Oudenbosch", zegt de kersverse kapitein trots.De vaartijden van het pontje zullen bekend gemaakt worden op de website van de Suikerentrepot