Huldiging NAC bij promotie op parkeerterrein bij stadion, maandag huldiging Grote Markt

BREDA - Als NAC zondag promoveert naar de eredivisie dan vindt de huldiging na de wedstrijd plaats bij het Rat Verlegh Stadion in Breda. Op parkeerplaats P5 worden dan de selectie en trainersstaf gehuldigd.

De wedstrijd tegen NEC in Nijmegen begint zondag om kwart voor vijf. De supporters die niet naar de uitwedstrijd gaan, kunnen de wedstrijd op grote schermen volgen op hetzelfde parkeerterrein.



Bordes Grote Markt

Een dag later, maandag 29 mei, wordt de NAC-selectie op het bordes van het gemeentehuis op de Grote Markt in het zonnetje gezet. Deze huldiging is tussen vier en vijf uur. Er is voor dit tijdstip gekozen om dat eerder op de dag in de H. Antoniuskathedraal in de Sint Annastraat de uitvaart van bisschop Ernst plaatsvindt. In de ochtenduren worden de podia van het jazzfestival afgebroken.



De supporters kunnen vanaf twee uur de Grote Markt op. Vanwege de veiligheid wordt de Grote Markt afgesloten als deze vol is. Op de Grote Markt, Kerkplein en de Havermarkt geldt een glasverbod. De buitenbars sluiten om acht uur.