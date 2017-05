Pitbull valt meerdere fietsers aan in Breda

BREDA - Twee fietsers zijn vrijdagochtend op het Spinveld in Breda in hun been gebeten door een pitbull. Dat bevestigt de politie na een bericht van BN DeStem.

De hond was een bedrijfsterrein afgelopen en zette zijn tanden licht in de enkel van de fietsers. Volgens de politie raakten de slachtoffers nauwelijks gewond.



Hond gevangen

Gewaarschuwde agenten konden de eigenaar van de hond achterhalen. De hond is bijĀ het bedrijf naar binnen gehaald.



Slachtoffers kregen van de politie het advies naar de huisarts te gaan.