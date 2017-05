De Zonnebloem in Breda ook slachtoffer ransomware

BREDA - BREDA - Nationale Vereniging De Zonnebloem in Breda is slachtoffer geworden van gijzelsoftware, oftewel ransomware. Een bestand met gegevens van 4700 vakantiedeelnemers bleek verdwenen en gegijzeld.

Er werd om losgeld gevraagd, maar daar is niet op ingegaan. De Zonnebloem heeft geen reden aan te nemen dat de gehackte gegevens op straat terecht zijn gekomen.



Lichamelijke gesteldheid

In het bestand staan de aanmeldingsformulieren van 4700 mensen die meegaan op een aangepaste vakantie met de vrijwilligersorganisatie. Er staan namen en adressen in maar ook informatie over hun lichamelijke gesteldheid.



De Zonnebloem kwam erachter toen het bestand verdwenen bleek en er een bericht kwam waarin losgeld werd gevraagd. Omdat er in het systeem een reservebestand aanwezig was, is daar niet op ingegaan. Wel is de aanval gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals wettelijk verplicht is.



Losgeld

De 4700 mensen krijgen een brief en De Zonnebloem heeft de computersystemen nog beter beveiligd. Een woordvoerder wil niets zeggen over de afzenders van de gijzelbrief of over de hoogte van het gevraagde losgeld.



Ransomware maakt de laatste tijd over de hele wereld slachtoffers. Computersystemen worden gehackt, en gegevens gekaapt, waarna tegen betaling van losgeld de informatie weer wordt teruggezet. Onder meer het bedrijf Buzaroo, maar ook de Russische staatspostdienst, scholierenorganisatie LAKS en parkeergarages van Q-Park waren onlangs de dupe.