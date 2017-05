Warme herinneringen aan overleden bisschop Ernst: 'Gelovig, attent en met diepgang'

BREDA - "Hij was een gelovig man en een attent mens. Hij had diepgang, was altijd aanspreekbaar. En hij had een hekel aan ruzie en onrecht." Vincent Schoenmakers spreekt liefdevolle woorden over oud-bisschop Huub Ernst, die een week geleden stierf. Schoenmaker werkte binnen de kerk nauw met hem samen en bezocht hem regelmatig tijdens zijn ziekbed.

Tijdens die bezoeken sprak monseigneur Ernst met oud-vicaris generaal Schoenmakers over de dood. "Hij gebruikte altijd het woord toevertrouwen. Zichzelf toevertrouwen aan de dood. Maar hij bedoelde zeker ook aan God."



'Bisschop, bedankt voor alles'

Misschien wel vanwege de rol die Schoenmakers tijdens het ziekbed van Ernst speelde, werd hij vorige week gevraagd hem het sacrement der zieken toe te dienen. "Ik vond het een eer om te doen. Het was heel indringend. Hij was er maar heel beperkt bij."



Na de zalving sprak Schoenmakers nog kort in het oor van monseigneur Ernst: "Bisschop, bedankt voor alles."



Ernst was bisschop van Breda van 1967 tot 1992. Schoenmakers: "De deelname aan het kerkelijk leven nam aanzienlijk af." Desondanks gaf Ernst de katholieken volgens Schoenmakers 'richting' en 'hoop'. "Met andere bisschoppen heeft hij het instituut van de pastoraal werker opgericht. Ook was hij voorzitter van vredesorganisatie Pax Christi Nederland. En hij heeft het arbeidspastoraat heel erg ondersteund."



'Hij wilde Latijnse gezangen'

Schoenmakers verwacht dat het maandag druk wordt bij de uitvaart van Ernst in de Sint-Antoniuskathedraal in Breda. "Bisschoppen zullen er in grote getalen zijn. Net als belangstellende priesters, diakens, pastoraal werkers en familie."



Hij vervolgt: "Monseigneur Ernst heeft zelf gezegd dat hij Latijnse gezangen heel mooi zou vinden. Die worden gezongen door een vrouwenschola". Ook op verzoek van de overleden bisschop zelf, wordt hij op begraafplaats Zuylen begraven naast zijn voorganger oud-bisschop Gerardus de Vet.