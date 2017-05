Wielrenner zwaargewond na val in Hoogerheide

HOOGERHEIDE - Een wielrenner is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Scheldeweg in Hoogerheide.

Het slachtoffer kwam in botsing met een andere wielrenner. De wielrenners kwamen op de weg terecht.



Ziekenhuis

Meerdere hulpdiensten waaronder een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Een van de wielrenners is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.



De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.