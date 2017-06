Banken leren ouderen internetbankieren, maar bij de alleroudsten lukt dat niet meer

EINDHOVEN - De afgelopen vijf jaar zijn in Brabant 85 bankfilialen gesloten. Op den duur zal het traditionele bankkantoor waar je geld haalt, informatie krijgt over verzekering of hypotheek, geld leent of een nieuw pasje aanvraagt, helemáál verdwijnen. Ouderen krijgen daarom steeds meer speciale hulp van banken bij internetbankieren, maar voor de alleroudsten is die hulp vaak niet toereikend.

Van de ouderen tussen 65 en 74 jaar bankiert een derde nog niet digitaal. Bij de 74-plussers is dat twee op de drie. Dat betekent dat nog altijd dat ruim 225.000 Brabantse ouderen niet met de pc overweg kunnen bij hun geldzaken.



De grote banken realiseren zich dat ze iets moeten doen om deze - doorgaans vermogende - groep bij zich te houden. Daarvoor worden zogeheten seniorenadviseurs aangetrokken.



Coach

ABN AMRO (nog 25 over van de 56 filialen) heeft als eerste twee jaar geleden met de KBO workshops gegeven over internetbankieren. Ook is de bank begonnen met een seniorencoach. Het is een proef in het oosten van Brabant. Die geeft voorlichting over betalen, lenen, sparen en verzekeren.



Bij ingewikkelde zaken, bijvoorbeeld over beleggen of vermogensbeheer, begeleidt de ouderencoach de klant ook bij webcamcontact met een specialist. "Ik ben eigenlijk het verlengstuk van de kantoren", legt ouderencoach Louise van den Brink uit. "Voor de adviezen die normaal gesproken op kantoor zouden plaatsvinden doe ik ze in de huiselijke, vertrouwelijke omgeving."



Mantelzorgers

De Rabobank (nog 95 van de 150 filialen over in onze provincie) heeft landelijk inmiddels duizend seniorencoaches in dienst. Die geven instructie en gaan in incidentele gevallen bij ouderen en eventueel hun mantelzorgers op bezoek. In een enkel geval brengt de bank (tegen betaling) zelfs geld aan huis met de Geldexpress.



Maar ook laat de Rabo de ouderen tot zich komen: dan zitten de financieel adviseurs van de bank een dagdeel per week in een buurthuis, een bibliotheek of een makelaarskantoor.



ING (nog 25 van de 33 filialen over) compenseert de sluiting van kantoren in Brabant met het openen van acht zogeheten servicepunten in winkelcentra. Ook wil de bank een landelijke 'Digidag' om computeronhandigen wegwijs te maken.



Geen nut voor alleroudsten

Maar al die initiatieven van banken zijn niet toereikend voor de alleroudsten, vindt Wilma Schrover van KBO-Brabant, de belangenorganisatie voor ouderen. "Het is fictie dat alle ouderen kunnen internetbankieren. Voor de oudsten is een workshop geen optie. Zij gaan dat echt niet meer leren."



Daarom vindt Schrover dat voor elk filiaal dat sluit een consequente oplossing moet komen. Bijvoorbeeld een haal- en brengservice voor ouderen naar de dichtstbijzijnde bank, zoals de Rabo al doet.



SNS Bank is van de grote banken de enige die niet minder maar méér bankfilialen opende in Brabant in de afgelopen vijf jaar.